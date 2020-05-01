Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Знаковая дата в истории. 75 лет назад пал Берлин Сегодня отмечаем и знаковую дату в истории. Ровно 75 лет назад пал Берлин. Советские бойцы водрузили Знамя Победы на здание Рейхстага. Взятие началось 30 апреля....

Сегодня отмечаем и знаковую дату в истории. Ровно 75 лет назад пал Берлин. Советские бойцы водрузили Знамя Победы на здание Рейхстага. Взятие началось 30 апреля. Штурм состоял из нескольких попыток. Бои продолжались до утра.1 мая 1945 года победный флаг установили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Это стало историческим символом триумфальной победы Красной армии над нацизмом.