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Знаковая дата в истории. 75 лет назад пал Берлин
01.05.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня отмечаем и знаковую дату в истории. Ровно 75 лет назад пал Берлин. Советские бойцы водрузили Знамя Победы на здание Рейхстага. Взятие началось 30 апреля. Штурм состоял из нескольких попыток. Бои продолжались до утра.
1 мая 1945 года победный флаг установили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Это стало историческим символом триумфальной победы Красной армии над нацизмом.
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Сегодня отмечаем и знаковую дату в истории. Ровно 75 лет назад пал Берлин. Советские бойцы водрузили Знамя Победы на здание Рейхстага. Взятие началось 30 апреля....
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