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В Дубровно открылся новый магазин

02.05.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровно открылся новый магазин

Не нарадуются жители улиц Космонавтов, Шкловская, Луговая, Полевая вновь открытому в Дубровно магазину Лепельского филиала Витебского областного потребительского общества. Торговая точка до недавнего времени была закрыта по причине нерентабельности. Недавно магазин снова распахнул свои двери для покупателей.

—Мы благодарны районной власти за заботу о людях, — говорит пенсионерка  Валентина Балбатовская. — Ведь эти четыре улицы и несколько переулков отрезаны от цивилизации по большому счету. Нам до ближайшего магазина идти 2 км. А живут здесь в основном одни пенсионеры. Я помню, 20 лет назад мы добились открытия здесь торговой точки. Только изначально это был небольшой вагончик с продуктами. Вот и теперь нас услышало руковод­ство райпо и района, пошло нам навстречу.  

Примечательно, что товарооборот во вновь открытом магазине вырос в 2 раза. И дело здесь в человеке, который работает за прилавком торговой точки. Елена Хахелько — продавец с большим стажем. Грамотная в своем деле, ответственная и неравнодушная, она всегда прислушивается к мнению людей, тщательно изучает потребительский спрос.  Теперь на полках небольшого магазина есть все — от хлеба, «молочки», различных колбас до свежих овощей и фруктов, бытовой химии. 

—Люди довольны — и это самое главное, — уверена Елена. — А в магазине действительно есть все, что нужно. И нет нужды ходить за продуктами в центр Дубровно.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

 
 
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Не нарадуются жители улиц Космонавтов, Шкловская, Луговая, Полевая вновь открытому в Дубровно магазину Лепельского филиала Витебского областного...
 
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