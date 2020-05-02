Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Уважаемые жители Дубровещины!

Поздравляем вас с Днем труда!

Первомай приходит к нам с первым настоящим теплом, радует яркими красками и пышным цветением. Он несет в себе большой заряд позитивной энергии. В центре этого замечательного праздника — человек труда. Его умом и талантом создано все самое ценное и все самое необходимое.

Мы все искренне благодарны ветеранам труда, всем нашим землякам, своим трудом создававшим сегодняшнее благополучие. Теперь от нас зависят настоящее и будущее района. Мы убеждены, что, опираясь на опыт заслуженных тружеников, энтузиазм молодых, готовность каждого из нас работать на благо родной земли, мы добьемся успехов. Ведь всех нас объединяет желание видеть наш общий дом — нашу Дубровенщину процветающей.

Спасибо всем, кто в это непростое время, продолжает добросовестно выполнять свои служебные обязанности. Низкий поклон медикам, сдерживающим шквал заболеваемости и помогающим нам оставаться в трудовом строю. Спасибо работникам коммунальной службы за поддержание санитарного режима и благоустройство города. Слова искренней благодарности адресуем всем работникам сельскохозяйственной отрасли, которые ежедневно укрепляют экономическую без­опасность нашего региона. Спасибо вам за это!

Особую признательность хотим выразить людям старшего поколения, которые сберегли лучшие трудовые традиции и передают накопленный опыт молодежи.

Уважаемые труженики-ветераны, примите слова огромной благодарности за вашу самоотверженность в работе. Это пример и для нас, и для будущих поколений. Хотим пожелать профессиональных побед молодежи, что стремится раскрыть и реализовать свой потенциал в интересах развития дубровенской земли.

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, добра и успехов!

Анатолий ЛУКАШОВ,

председатель Дубровенского районного

исполнительного комитета.

Елена ТИХОНОВА, председатель

Дубровенского районного Совета депутатов.

Дорогие друзья!

От имени районного объединения профсоюзов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем труда!

Первомай — это праздник, который в нашей стране отмечается уже на протяжении многих десятилетий. Несмотря на все изменения, произошедшие в нашей жизни за это время, мы сохранили эту хорошую традицию. И сегодня по-прежнему 1 Мая — день единения и солидарности всех тех, кто своим трудом создает настоящее и строит будущее нашей страны. Пусть этот прекрасный праздник станет для вас стимулом к новым достижениям! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими и радостными событиями, а рядом с вами всегда будут надежные друзья и единомышленники! Благополучия и процветания вам и вашим близким!

Ирина СОКОЛОВА,

председатель Дубровенского районного объединения профсоюзов.

Уважаемые жители Дубровенского района!

Поздравляю вас с Днем труда!

Мы любим Первомай еще с детства — за весну, хорошее настроение, за то, что можно было вместе с родителями принять участие в демонстрации, радостно пройти в первомайской колонне.

Как и раньше, Первомай был и остается праздником почета и уважения к людям, которые умеют трудиться на совесть. Мы все понимаем, что от усилий каждого из нас зависит благополучие отдельного предприятия, небольшого села или крупного города, а значит, всего региона и всей страны.

В этот праздничный день хочу поблагодарить старшее поколение Дубровенского района — это вы заложили основу для развития региона. Всем, кто сегодня своим ежедневным трудом помогает развивать край, желаю новых успехов и достижений. А кто только готовится начать профессиональный путь — выбрать работу по душе и верить в свои силы.

Мы все — граждане одной страны, мы вместе, и в этом наша сила! От всей души желаю вам, дорогие дубровенцы, весеннего настроения, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!

Александр ДУБОВ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса Дубровенщины!

Поздравляю вас с Днем труда!

Основа благополучия нашего района — это сельское хозяй­ство. Поэтому особые слова признательности в этот праздничный день — труженикам села, которые и сегодня находятся на рабочем месте. Спасибо за верность родной земле, за трудолюбие и жизненную мудрость. Пусть брошенное в землю зерно подарит богатые всходы и уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам успехов в труде и во всех добрых начинаниях, здоровья и благополучия!

Александр МАЛЕНКОВ,

председатель Дубровенского райкома профсоюза работников АПК.