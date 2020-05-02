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С 11 мая визовые центры Польши частично возобновят прием документов. Подать их смогут не все
02.05.2020 18:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно частично
С 11 мая смогу подать заявления на визу:
Чтобы договориться о дате подачи заявления на визу в одном из визовых центров, надо связаться с
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Визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно частично возобновляют прием документов.
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