Дерматолог: «Натуральные «антисептики» без спирта малоэффективны»

Источник материала: Единство

– В аптеках появились натуральные антибактериальные средства для обработки рук. Они не сушат кожу, но в Интернете пишут, что антисептики без спирта бесполезны. Так ли это?

– В Беларуси антисептики приравниваются к лекарственным препаратам. Хороший антисептик для рук содержит не менее 60 % спирта. Производители натуральных средств пишут в рекламе, что в составе их продукта есть растения, которые борются с бактериями или микробами. Но, к сожалению, если спирта в составе нет, то это не антисептик, а скорее очищающая водичка. Такое средство малоэффективно.

– Нужно ли каждый раз после мытья рук наносить на них еще и антисептик?

– Нет. Используйте либо мыло, либо антисептик. Каждый раз, когда вы моете руки с мылом, то разрушаете липидный барьер кожи. А если сверху добавить антисептик, это двойной удар. Из-за этого может возникнуть сильное раздражение. Поэтому каждый раз после мытья рук либо использования антисептика наносите на руки увлажняющий крем.

– Что делать мужчинам, которые наотрез отказываются использовать крем для рук?

– А почему отказываются?

– Говорят, что все они женские…

– В такой ситуации подойдет любой крем. Нет мужского крема для рук или женского. Можно использовать обычный ланолин. Не всем нравится его запах, но по свойствам он хорош. Либо пантенол, но именно крем, а не пенку, поскольку пенка больше подходит для лечения ожогов, а не восстановления липидного барьера. Главное – наносить крем, какой – не так важно.

– Если на работе в туалете лежит кусковое мыло, которым пользуется весь этаж, можно ли его использовать?

– Не надо бояться кускового мыла. Есть миф, что после мытья рук на нем остаются микробы. Это не так. Если мыло щелочное, оно убивает всех микробов, в том числе на самом себе. Но его нужно правильно хранить. Мыльница должна быть такой, чтобы с мыла стекала вода. Если мыло «плавает» в воде, оно теряет свои свойства.





– Есть мнение, что детское мыло не подходит взрослым, поскольку направлено против «детских» бактерий. Как вы относитесь к такой мысли?

– Детское и взрослое мыло должно различаться по составу. Как правило, детское чуть более мягкое, содержит больше увлажняющих компонентов. Но существенных различий нет.

– Как поступить, если на руках все же появилось раздражение?

– Самый правильный вариант – пойти к дерматологу. Если хотите решить проблему самостоятельно, проанализируйте, чем моете руки, используйте более мягкие средства. Для этого нужно смотреть состав. Если не разбираетесь в составах, отдайте предпочтение средствам для ухода за детской кожей. Они, как правило, более щадящие, без агрессивных ПАВ. Или аптечным средствам для ухода за сухой, атопичной кожей. Полностью исключите контакты с бытовой химией. Если моете посуду, делайте это в перчатках: сначала надевайте хлопковые, сверху резиновые. Если на улице ветрено, тоже надевайте перчатки. У нас почему-то многие думают, что перчатки нужно носить только зимой. Нет, если на улице до +5 градусов и сильный ветер, продолжайте их носить. Если раздражение не проходит, все же обратитесь к дерматологу. И, возможно, доктор порекомендует вам специальные лечебные препараты.

Что думает ВОЗ

В настоящее время средства на спиртовой основе для антисептики рук являются единственными известными средствами для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально вредных микроорганизмов на руках, говорится в документе Всемирной организации здравоохранения «Рекомендованные ВОЗ рецептуры антисептиков для рук».