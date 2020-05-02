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Постояльцы дома-интерната в Острошицком Городке начали шить маски для организаций здравоохранения
02.05.2020 22:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСправляться с трудностями всегда проще и легче сообща, поддерживая друг друга.
Эту формулу белорусы уже давно усвоили. И в нынешних условиях никто не остается в стороне. Так, по личной инициативе постояльцев дома-интерната, который находится в Острошицком Городке, начали шить маски для организаций здравоохранения.
Андрей Козлов продолжит. Первое, что мы встречаем, когда попадаем в любое социальное учреждение, - это, конечно же, коврик, который дезинфицирует обувь. Безусловно, уже по традиции не обходимся без антисептика. И вот в этом просторном помещении можем провести обследование совершенно на любые симптомы. Температура - в норме. А дальше получаем такой костюм и, уже надев его, можем смело отправляться на территорию учреждения. Важная деталь: этот костюм - средство максимальной защиты. В обычные дни достаточно перчаток и маски. Первый психоневрологический интернат - как пример работы в дни подобной эпидемиологической обстановки. Именно в таком формате функционируют все учреждения социального типа в Минске.
Владимир Марудин, директор психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №1: "Обеспечены все меры безопасного проживания. В соответствии с рекомендациями здравоохранения. Кроме этого, приняты дополнительные меры о том, чтобы оградить наших проживающих от возможного заражения. Отслеживается состояние их здоровья очень внимательно".
Причем времяпрепровождение тех, кто находится в интернате, не отличается фактически от того, как оно строилось в обычные дни. Занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и различные хобби. Но в апреле здесь решили заняться изготовлением масок, чтобы внести свой вклад в помощь медицинским учреждениям.
Александр Глазко, замдиректора психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №1: "На данный момент изготовлено 15000 масок, которые мы передаем в учреждения здравоохранения. Не надо никого заставлять - у всех даже открылось соцсоревнование: кто больше масок сделает".
А в эти дни нужно беречь не только себя, но и тех, кто рядом. Медицинские работники делают все, чтобы всем было комфортно. Лучше лишний раз не приехать, чтобы навестить родных, а позвонить, тем более, современные средства связи позволяют это сделать и в аудиоформате, и в видео.
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Справляться с трудностями всегда проще и легче сообща, поддерживая друг друга. Эту формулу белорусы уже давно усвоили. И в нынешних условиях никто не остается в...
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