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При покупке билета БЖД будет дарить открытки
02.05.2020 22:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоздравить белорусов накануне большого праздника решила и Белорусская железная дорога. Получить тематическую открытку при покупке билета можно будет до 10 мая в кассах столичного вокзала, областных центров, а также в Орше и Барановичах. Только на станции Минск-Пассажирский планируют подарить порядка двух тысяч открыток. Добавим, подписать и отправить праздничную открытку можно прямо на вокзале.
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Поздравить белорусов накануне большого праздника решила и Белорусская железная дорога. Получить тематическую открытку при покупке билета можно будет до 10 мая в...
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