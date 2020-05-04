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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Землю с мест воинской славы столицы передали сегодня в мемориальном комплексе "Тростенец" Близится кульминация акции "Во славу общей Победы". Землю с мест воинской славы столицы передали сегодня в мемориальном комплексе "Тростенец". Героев вспомнили на...

. Землю с мест воинской славы столицы передали сегодня в мемориальном комплексе "Тростенец". Героев вспомнили на площадке перед монументом "Ворота памяти". Там же прошел митинг и возложение цветов. Земля с памятных мест - это своеобразный рукотворный народный памятник. Капсулы со священной землей воинских захоронений доставляют в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске со всех уголков страны.Акция "Во славу общей Победы" стартовала год назад. За это время она объединила сотни населенных пунктов. Участники "марафона" прошли маршрутами ожесточенных сражений - там, где сейчас находятся памятники, обелиски и мемориалы.