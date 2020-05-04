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Итоги и оценки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как хранить бананы, чтобы они дольше сохранялись Бананы в доме - это удобный и доступный перекус. Вот только идеальная связка, как правило, начинает покрываться неаппетитными пятнами, как только из супермаркета...

Бананы в доме - это удобный и доступный перекус. Вот только идеальная связка, как правило, начинает покрываться неаппетитными пятнами, как только из супермаркета попадает на кухню!Попробуем сохранить бананы в товарном виде с помощьюТестированиеСпособ номер один - подвесить банановую гроздь как в природе, обеспечить свободный доступ воздуха, чтобы плоды не перезревали. Держатель для бананов есть не у всех, а вот шнурок найдется в каждом доме.В пластике хранить бананы нельзя, а вот через бумагу газ созревания этилен должен беспрепятственно выветриваться.Пользователи интернета активно хвалят лайфхак с пищевой пленкой. Ею нужно обернуть ножку фрукта, и он сохранит свежесть и привлекательность. Проверим.И последний экземпляр отправляем в холодильник. В одиночестве! Не в пакете и не на фруктовую полку. Чтобы избежать концентрации все того же этилена.Подводим итоги 4 дня спустя. Чуда не случилось, потемнели все бананы. Но в разной степени. Здесь важно оценить не только внешность кожуры, но и вкусовые качества мякоти. Приступим.1. Подвешенные бананы темнели медленнее, чем обычно. Но в итоге вид все равно не презентабельный. К тому же на 2-е сутки фрукты получили травму - кожура треснула и держалась на волоске. Зато мякоть не испортилась. Правда, рыхлая и крахмалистая на вкус.2. Банановая гроздь из бумажного пакета выглядит примерно также. Не очень. И внутри примерно такой же результат. Плоды съедобные, приторно-сладкие, очень зрелые.3. Пищевая пленка не подвела. Кожура сохранилась лучше всего. Мякоть более свежая, не перезревшая. Прекрасно!4. Банан из холодильника выглядит чуть хуже, чем его собрат из лайфхака с пищевой пленкой. А по мякоти - это лучший результат. Сочный плод, с плотной текстурой и уравновешенным вкусом.