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Как хранить бананы, чтобы они дольше сохранялись

04.05.2020 21:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бананы в доме - это удобный и доступный перекус. Вот только идеальная связка, как правило, начинает покрываться неаппетитными пятнами, как только из супермаркета попадает на кухню!  

Попробуем сохранить бананы в товарном виде с помощью бумажного пакета, пищевой пленки, шнурка и холодильника.

Тестирование

Способ номер один - подвесить банановую гроздь как в природе, обеспечить свободный доступ воздуха, чтобы плоды не перезревали. Держатель для бананов есть не у всех, а вот шнурок найдется в каждом доме. 

В пластике хранить бананы нельзя, а вот через бумагу газ созревания этилен должен беспрепятственно выветриваться.

Пользователи интернета активно хвалят лайфхак с пищевой пленкой. Ею нужно обернуть ножку фрукта, и он сохранит свежесть и привлекательность. Проверим. 

И последний экземпляр отправляем в холодильник. В одиночестве! Не в пакете и не на фруктовую полку. Чтобы избежать концентрации все того же этилена. 

Итоги и оценки 

Подводим итоги 4 дня спустя. Чуда не случилось, потемнели все бананы. Но в разной степени. Здесь важно оценить не только внешность кожуры, но и вкусовые качества мякоти. Приступим.    

1. Подвешенные бананы темнели медленнее, чем обычно. Но в итоге вид все равно не презентабельный.  К тому же на 2-е сутки фрукты получили травму - кожура треснула и держалась на волоске. Зато мякоть не испортилась. Правда, рыхлая и крахмалистая на вкус. 

2. Банановая гроздь из бумажного пакета выглядит примерно также. Не очень. И внутри примерно такой же результат. Плоды съедобные, приторно-сладкие, очень зрелые. 

3.  Пищевая пленка не подвела. Кожура сохранилась лучше всего. Мякоть более свежая, не перезревшая. Прекрасно! 

4. Банан из холодильника выглядит чуть хуже, чем его собрат из лайфхака с пищевой пленкой. А по мякоти - это лучший результат. Сочный плод, с плотной текстурой и уравновешенным вкусом.

 
 
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Бананы в доме - это удобный и доступный перекус. Вот только идеальная связка, как правило, начинает покрываться неаппетитными пятнами, как только из супермаркета...
 
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