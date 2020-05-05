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В Минске прошел митинг-реквием в память о Герое Советского Союза Жумаше Асаналиеве
05.05.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в столице прошел и митинг-реквием в память о Герое Советского Союза, кыргызском солдате Жумаше Асаналиеве. В июне 44-го у деревни Лабейки Бешенковичского района 20-летний ефрейтор с одним пулеметом в одиночку уничтожил 23 гитлеровцев, а когда закончились патроны, в окружении фашистов подорвал себя гранатой. Подвиг не забыт: цветы как символ новой жизни к памятнику героя возложили Александр Карлюкевич и посол Кыргызстана в Беларуси.
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Сегодня в столице прошел и митинг-реквием в память о Герое Советского Союза, кыргызском солдате Жумаше Асаналиеве. В июне 44-го у деревни Лабейки Бешенковичского...
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