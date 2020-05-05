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Началась регистрация на централизованное тестирование

05.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Адреса электронной почты пунктов регистрации для отправки заявления, инструкция по его заполнению и образец размещены на сайте РИКЗ.

Лицевой счет для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготной категории граждан) пункт регистрации отправит на адрес электронной почты абитуриента не позднее одного рабочего дня с момента поступления заявления (для тех, что получены 1 июня, - 19.00 того же дня). Абитуриенту необходимо не позднее 1 июня совершить необходимые платежи до посещения пункта регистрации (инструкция по оплате также размещена на сайте РИКЗ).

Во избежание массового скопления людей пункты регистрации формируют электронную очередь. Накануне их посещения абитуриенту следует ознакомиться с информацией по данному вопросу на сайте пункта регистрации, куда было выслано заявление для участия в ЦТ.

В предложенные дату и время абитуриент должен лично получить пропуска на тестирование. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Абитуриенты, с которых не взимается плата за прием и оформление документов для участия в ЦТ, также заполняют анкету и высылают ее на адрес электронной почты пункта регистрации. В предложенные сроки они должны лично забрать пропуска, имея при себе помимо документа, удостоверяющего личность, документы, подтверждающие право на льготу.

Только после получения пропусков процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным. В каждом пункте регистрации действует горячая линия для информационной поддержки абитуриентов по всем вопросам регистрации и прохождения ЦТ.

Пресс-центр Министерства образования.

 
 
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В Беларуси в нынешнем году в связи с эпидемиологической обстановкой процедура регистрации абитуриентов на ЦТ претерпела изменения. Абитуриент подает заявление в...
 
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