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БЖД: Электронный билет можно купить за 20 минут до отправления поезда
05.05.2020 19:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"С 6 мая приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее, чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира (на всем маршруте поезда)", - отметили в пресс-центре БЖД.
Ранее электронную регистрацию можно было выполнить не позднее, чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции.
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"С 6 мая приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее,...
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