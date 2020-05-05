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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БЖД: Электронный билет можно купить за 20 минут до отправления поезда "С 6 мая приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее,...

"С 6 мая приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее, чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира (на всем маршруте поезда)", - отметили в пресс-центре БЖД.Ранее электронную регистрацию можно было выполнить не позднее, чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите