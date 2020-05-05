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БЖД: Электронный билет можно купить за 20 минут до отправления поезда

05.05.2020 19:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"С 6 мая приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее, чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира (на всем маршруте поезда)", - отметили в пресс-центре БЖД.

Ранее электронную регистрацию можно было выполнить не позднее, чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции.

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"С 6 мая приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее,...
 
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