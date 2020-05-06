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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились на Гомельщине "Беларусь помнит. Помним каждого". К эстафете памяти присоединились на Гомельщине. Руководство и волонтеры Белорусского общества Красного Креста возложили цветы к...

"Беларусь помнит. Помним каждого". К эстафете памяти присоединились на Гомельщине. Руководство и волонтеры Белорусского общества Красного Креста возложили цветы к мемориалу "Операция "Багратион" в Светлогорском районе. Накануне юбилея волонтеры отмечают много значимых для себя дат (к примеру, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца). Но главной остается та, без которой все остальные были бы невозможны, - День Победы. Волонтеры Красного Креста будут не только помогать ветеранам, но и знакомить подрастающее поколение в школах с историей и судьбами защитников Светлогорского района.