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К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились на Гомельщине

06.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Беларусь помнит. Помним каждого". К эстафете памяти присоединились на Гомельщине. Руководство и волонтеры Белорусского общества Красного Креста возложили цветы к мемориалу "Операция "Багратион" в Светлогорском районе. Накануне юбилея волонтеры отмечают много значимых для себя дат (к примеру, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца). Но главной остается та, без которой все остальные были бы невозможны,  - День Победы. Волонтеры Красного Креста будут не только помогать ветеранам, но и знакомить подрастающее поколение в школах с историей и судьбами защитников Светлогорского района.

 
 
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"Беларусь помнит. Помним каждого". К эстафете памяти присоединились на Гомельщине. Руководство и волонтеры Белорусского общества Красного Креста возложили цветы к...
 
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