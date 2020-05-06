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Национальная библиотека запустила информационную строку в поддержку медицинских работников

06.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне вечером на фасаде "алмаза знаний" появился графический рисунок с надписью "Мы разам! Беларусь супраць COVID-19!", "Дзякуй медыкам! Дзякуй усім, хто дапамагае змагацца з вірусам!" Слова поддержки и благодарности направлены тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависят здоровье и будущее белорусов. 
 
 
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Накануне вечером на фасаде "алмаза знаний" появился графический рисунок с надписью "Мы разам! Беларусь супраць COVID-19!", "Дзякуй медыкам! Дзякуй усім, хто дапамагае...
 
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