|
Антистрессовая музыка для кошек
06.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсобую роль играют звуки! Специально сочиненная для кошек музыка может снизить их стресс во время похода к ветеринару. Исследование американских ученых опубликовал "Журнал кошачьей медицины и хирургии". В основе специальной музыки лежат звуки, которые издают эти животные. Кроме того, в композиции используются частоты "кошачьего" диапазона, который на две октавы выше, чем у человека.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особую роль играют звуки! Специально сочиненная для кошек музыка может снизить их стресс во время похода к ветеринару. Исследование американских ученых...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)