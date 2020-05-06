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Антистрессовая музыка для кошек

06.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особую роль играют звуки! Специально сочиненная для кошек музыка  может снизить их стресс во время похода к ветеринару. Исследование американских ученых опубликовал "Журнал кошачьей медицины и хирургии". В основе специальной музыки лежат  звуки, которые издают эти животные. Кроме того, в композиции используются частоты "кошачьего" диапазона, который на две октавы выше, чем у человека.
 
 
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Особую роль играют звуки! Специально сочиненная для кошек музыка  может снизить их стресс во время похода к ветеринару. Исследование американских ученых...
 
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