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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Антистрессовая музыка для кошек Особую роль играют звуки! Специально сочиненная для кошек музыка может снизить их стресс во время похода к ветеринару. Исследование американских ученых...

Особую роль играют звуки! Специально сочиненная для кошек музыка может снизить их стресс во время похода к ветеринару. Исследование американских ученых опубликовал "Журнал кошачьей медицины и хирургии". В основе специальной музыки лежат звуки, которые издают эти животные. Кроме того, в композиции используются частоты "кошачьего" диапазона, который на две октавы выше, чем у человека.