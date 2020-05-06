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Военные химики ночью провели дезинфекцию на территории РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске

06.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На сегодня  взвод особой защиты  обработал уже более 150 различных объектов,  это в первую очередь те, которые относятся к системе Минздрава. Современные средства индивидуальной защиты и специальная техника  позволяют проводить процедуру безопасно и качественно. Армейские специалисты выполняют задачи в специальных защитных костюмах Л-1. Используются ручные и механические распылители и спецраствор.
В конце апреля 170 армейских специалистов-химиков и 60 единиц техники  прибыли в Минск для дезинфекции учреждений здравоохранения.

 
Теги: Минск
 
 
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На сегодня  взвод особой защиты  обработал уже более 150 различных объектов,  это в первую очередь те, которые относятся к системе Минздрава. Современные средства...
 
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