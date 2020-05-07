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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Бацевич и правнуки героев пришли поклониться подвигу к воинскому захоронению Патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого" объединила всю Беларусь. Живые цветы легли и к воинскому захоронению в деревне Бацевичи Кличевского района....

Патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого" объединила всю Беларусь. Живые цветы легли и к воинскому захоронению в деревне Бацевичи Кличевского района. Здесь покоятся 65 бойцов Красной армии, которые ценой своей жизни отстояли независимость Родины и завоевали Победу. Среди тех, кто пришел поклониться подвигу, - местные жители и правнуки героев.Всего на территории Бацевичского сельсовета 16 воинских захоронений. У подножья каждого обелиска, особенно в эти праздничные дни, лежат цветы. Беларусь помнит каждого.