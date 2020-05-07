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Жители Бацевич и правнуки героев пришли поклониться подвигу к воинскому захоронению

07.05.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого" объединила всю Беларусь. Живые цветы легли и к воинскому захоронению в деревне Бацевичи Кличевского района. Здесь покоятся 65 бойцов Красной армии, которые ценой своей жизни отстояли независимость Родины и завоевали Победу. Среди тех, кто пришел поклониться подвигу, - местные жители и правнуки  героев.

Анастасия Храпко, учащаяся Бацевичской средней школы: "На обелиске находится имя моего прапрадедушки. Его звали Войтусенок Владимир Иванович. В годы ВОВ он помогал партизанам, из-за чего и был расстрелян. В нашей семье передается из поколения в поколение память о нем".

Галина Белая, жительница д. Бацевичи: "С болью вспоминаем и благодарны всем тем, кто отдал свою жизнь за нас, за наших детей, за наших внуков, за ближних. За нашу деревню, район, область, страну. За республику нашу".

Всего на территории Бацевичского сельсовета 16 воинских захоронений. У подножья каждого обелиска, особенно  в эти праздничные дни, лежат цветы. Беларусь помнит каждого.

 
 
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Патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого" объединила всю Беларусь. Живые цветы легли и к воинскому захоронению в деревне Бацевичи Кличевского района....
 
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