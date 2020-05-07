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Премьер-министр Сергей Румас возложил цветы к обелиску на девятом километре Московского шоссе

07.05.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединился и премьер-министр. Сергей Румас вместе с супругой возложили цветы к обелиску на девятом километре Московского шоссе. Военный городок в Уручье одним из первых в столице принял удар фашистов в июне 41-го. Не успевшие эвакуироваться семьи были расстреляны. На мемориальной плите выбиты имена нескольких десятках воинов, погибших в районе Уручья. Памятник воздвигли в память похороненных здесь 30 тысяч военнопленных, советских воинов, партизан и мирных жителей, которых белорусская земля потеряла в первые два года войны.
 
 
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К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединился и премьер-министр. Сергей Румас вместе с супругой возложили цветы к обелиску на девятом километре...
 
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