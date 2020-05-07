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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Острошицком городке торжественно открыли памятный знак и новый сквер В Острошицком городке к 75-летию Великой Победы сегодня торжественно открыли памятный знак и новый сквер. На его территории высажено 12 композиций - в каждой три...

В Острошицком городке к 75-летию Великой Победы сегодня торжественно открыли памятный знак и новый сквер. На его территории высажено 12 композиций - в каждой три дерева. Две березы в знак живых и сосна как символ каждого третьего погибшего во время войны белоруса. В центре круглой площадки памятный камень с мемориальной доской. С первых дней войны Острошицкий городок стал местом ожесточенных боев. Здесь проходила северно-западная линия обороны белорусской столицы.