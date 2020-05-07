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Цветы от Белорусского союза женщин возложены к мемориальному комплексу "Шталаг"
07.05.2020 18:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦветы от Белорусского союза женщин возложены сегодня к мемориальному комплексу "Шталаг" в Масюковщине. Красные гвоздики у Вечного огня как напоминание о жутких событиях. На этом месте в 1941 фашисты создали концентрационный лагерь - один из самых крупных на территории Советского Союза, где погибла более 80 тысяч военнопленных и мирных жителей. Имена 70 тысяч до этого времени остаются неизвестными. Чтят память погибших в эти дни представители государственных органов, разных общественных организаций, объединений и коллективов.
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Цветы от Белорусского союза женщин возложены сегодня к мемориальному комплексу "Шталаг" в Масюковщине. Красные гвоздики у Вечного огня как напоминание о жутких...
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