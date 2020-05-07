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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчане о том, как они чтят память своих близких и как отметят День Победы Время перед праздником для каждого из нас наполнено особыми мыслями и эмоциями, гордостью и благодарностью ветеранам за 75 мирных лет. Мы помним великий подвиг...

Время перед праздником для каждого из нас наполнено особыми мыслями и эмоциями, гордостью и благодарностью ветеранам за 75 мирных лет. Мы помним великий подвиг нашего народа, и наш священный долг - быть достойными потомками наших дедов и прадедов. Мы спросили у минчан, как они чтят память своих близких и как отметят День Победы