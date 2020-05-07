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Минчане о том, как они чтят память своих близких и как отметят День Победы

07.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Время перед праздником для каждого из нас наполнено особыми мыслями и эмоциями, гордостью и благодарностью ветеранам за 75 мирных лет. Мы помним великий подвиг нашего народа, и наш священный долг - быть достойными потомками наших дедов и прадедов. Мы спросили у минчан, как они чтят память своих близких и как отметят День Победы (видео).
 
 
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Время перед праздником для каждого из нас наполнено особыми мыслями и эмоциями, гордостью и благодарностью ветеранам за 75 мирных лет. Мы помним великий подвиг...
 
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