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Минчане о том, как они чтят память своих близких и как отметят День Победы
07.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВремя перед праздником для каждого из нас наполнено особыми мыслями и эмоциями, гордостью и благодарностью ветеранам за 75 мирных лет. Мы помним великий подвиг нашего народа, и наш священный долг - быть достойными потомками наших дедов и прадедов. Мы спросили у минчан, как они чтят память своих близких и как отметят День Победы (видео).
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Время перед праздником для каждого из нас наполнено особыми мыслями и эмоциями, гордостью и благодарностью ветеранам за 75 мирных лет. Мы помним великий подвиг...
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