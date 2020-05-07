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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Память погибших почтили солисты Большого театра Беларуси, возложив цветы к монументу Победы И в эти предпраздничные дни Беларусь отдает дань памяти героев Великой Отечественной и вспоминает каждого солдата, отдавшего жизнь за наше мирное небо. Сегодня...

И в эти предпраздничные дни Беларусь отдает дань памяти героев Великой Отечественной и вспоминает каждого солдата, отдавшего жизнь за наше мирное небо.Сегодня память погибших почтили солисты Большого театра Беларуси, возложив цветы. К ним присоединились сотрудники Национальной библиотеки и киностудии "Беларусьфильм". 38-метровый гранитный памятник появился в 1954-м и с тех пор стал символом несокрушимости белорусского народа. Народа, который в годы Великой Отечественной потерял каждого третьего.