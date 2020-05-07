|
Память погибших почтили солисты Большого театра Беларуси, возложив цветы к монументу Победы
07.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ в эти предпраздничные дни Беларусь отдает дань памяти героев Великой Отечественной и вспоминает каждого солдата, отдавшего жизнь за наше мирное небо.
Сегодня память погибших почтили солисты Большого театра Беларуси, возложив цветы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И в эти предпраздничные дни Беларусь отдает дань памяти героев Великой Отечественной и вспоминает каждого солдата, отдавшего жизнь за наше мирное небо. Сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)