Все о погоде в Витебске в праздничные выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные, по прогнозу Белгидромета, будет сухо, пасмурно и умеренно тепло.



Фото: Ольга Буракова

В субботу, 9 мая, ночью +6…8°С, а днем +13…15°С. Без осадков, облачно.

В воскресенье, 10 мая, ночью до 9 градусов тепла, а днем — до +16°С. И никаких дождей!

Хороших вам праздников — и оставайтесь дома!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .