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Все о погоде в Витебске в праздничные выходные
08.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные, по
В субботу, 9 мая, ночью +6…8°С, а днем +13…15°С. Без осадков, облачно.
В воскресенье, 10 мая, ночью до 9 градусов тепла, а днем — до +16°С. И никаких дождей!
Хороших вам праздников — и оставайтесь дома!
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В выходные, по прогнозу Белгидромета, будет сухо, пасмурно и умеренно тепло.
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