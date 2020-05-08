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Одно из крупнейших предприятий Кузбасса по добыче угля отметило приближение 75-летия Великой Победы
08.05.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГероическая память о событиях Великой Отечественной на плечах белорусских автогигантов! Одно из крупнейших предприятий Кузбасса по добыче угля по-своему и в прямом смысле с размахом отметило приближение 75-летия Великой Победы. В самом угольном разрезе 130- тонные карьерные самосвалы БелАЗ сделали праздничный круг почета. На каждой машине при этом закрепили портреты героев-фронтовиков размером два на три метра.
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Героическая память о событиях Великой Отечественной на плечах белорусских автогигантов! Одно из крупнейших предприятий Кузбасса по добыче угля по-своему и в...
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