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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медперсоналу начисляют надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями В Беларуси стали начислять надбавки медперсоналу за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. Напомним, указ Президента "О материальном...

В Беларуси стали начислять надбавки медперсоналу за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. Напомним, указ Президента "О материальном стимулировании работников здравоохранения" вступил в силу 1 апреля. По документу, ежемесячная надбавка будет выплачиваться сотрудникам здравоохранения всех бюджетных организаций, независимо от должности. Это значит, в эту категорию попадают врачи, младший медперсонал, санитарки, сестры-хозяйки, водители, лифтеры и все, кто участвует в оказании помощи пациентам с инфекциями. В ближайшее время медики получат надбавку за апрель.