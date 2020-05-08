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Поздравления и слова благодарности принимают те, кто добывал для нас Победу

08.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти майские дни поздравления и слова благодарности принимают те, кто добывал для нас Победу. Василий Дейкун был призван в армию 20-летним парнем. Во время войны служил в танковом полку. Участвовал в обороне подступов к Сталинграду. Несмотря на тяжелое ранение и запрет медиков, парень добровольно остался в армии. Победу встретил в Чехословакии. Вернувшись на Родину, помогал поднимать родное хозяйство. За боевые заслуги Василий Дейкун награжден медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За освобождение Праги», имеет благодарность Верховного главнокомандующего. Несмотря на почтенный возраст, ветеран до сих пор в строю. 
 
 
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В эти майские дни поздравления и слова благодарности принимают те, кто добывал для нас Победу. Василий Дейкун был призван в армию 20-летним парнем. Во время войны...
 
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