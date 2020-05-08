Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравления и слова благодарности принимают те, кто добывал для нас Победу В эти майские дни поздравления и слова благодарности принимают те, кто добывал для нас Победу. Василий Дейкун был призван в армию 20-летним парнем. Во время войны...

В эти майские дни поздравления и слова благодарности принимают те, кто добывал для нас Победу. Василий Дейкун был призван в армию 20-летним парнем. Во время войны служил в танковом полку. Участвовал в обороне подступов к Сталинграду. Несмотря на тяжелое ранение и запрет медиков, парень добровольно остался в армии. Победу встретил в Чехословакии. Вернувшись на Родину, помогал поднимать родное хозяйство. За боевые заслуги Василий Дейкун награжден медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За освобождение Праги», имеет благодарность Верховного главнокомандующего. Несмотря на почтенный возраст, ветеран до сих пор в строю.