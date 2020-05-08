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Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручили могилевским ветеранам органов внутренних дел

08.05.2020 16:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в канун праздника  вручили могилевским ветеранам органов внутренних дел. Вместе с подарками и открытками от руководства МВД, УВД и облисполкома. Слова благодарности прозвучали в адрес  полковников в отставке Максима Наумовича Застрелова -  кавалера двух медалей "За отвагу". Николая Ильича Илькевича,  награжденного орденом Красной Звезды. А также  участника освобождения Могилева Леонида Никифоровича Мориза. 

Любимые мелодии в исполнении оркестра  прозвучали сегодня для ветерана Андрея Семеновича Моисеева  от родной службы МЧС. Участник Сталинградской битвы, был четырежды ранен, горел в танке. Награжден  двумя орденами Отечественной войны. За боевые заслуги и Победу над Германией. Юбилейную медаль ветерану доставили символично - по пожарной лестнице.
 
Теги: Могилев
 
 
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Юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в канун праздника  вручили могилевским ветеранам органов внутренних дел. Вместе с подарками и...
 
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