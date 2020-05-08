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Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручили могилевским ветеранам органов внутренних дел
08.05.2020 16:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЮбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в канун праздника вручили могилевским ветеранам органов внутренних дел. Вместе с подарками и открытками от руководства МВД, УВД и облисполкома. Слова благодарности прозвучали в адрес полковников в отставке Максима Наумовича Застрелова - кавалера двух медалей "За отвагу". Николая Ильича Илькевича, награжденного орденом Красной Звезды. А также участника освобождения Могилева Леонида Никифоровича Мориза.
Любимые мелодии в исполнении оркестра прозвучали сегодня для ветерана Андрея Семеновича Моисеева от родной службы МЧС. Участник Сталинградской битвы, был четырежды ранен, горел в танке. Награжден двумя орденами Отечественной войны. За боевые заслуги и Победу над Германией. Юбилейную медаль ветерану доставили символично - по пожарной лестнице.
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Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручили могилевским ветеранам органов внутренних дел
Юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в канун праздника вручили могилевским ветеранам органов внутренних дел. Вместе с подарками и...
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