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К празднику в Городке открылась аллея Героев Советского Союза

08.05.2020 16:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По улице Баграмяна установлено 13 стендов с фамилиями и фотографиями выдающихся уроженцев Городокского района. На каждой стеле также QR-код. С помощью мобильного телефона можно перейти на интернет-страницу, где есть дополнительная информация о жизни и подвигах героев. 

Городокский район - один из самых пострадавших от фашистской оккупации в годы Великой Отечественной. Многочисленные людские потери, 306 уничтоженных деревень. За героизм и мужество во время войны звания Героя Советского Союза удостоены 8 уроженцев Городокщины, 2 стали Героями Советского Союза в мирное время.
 
 
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По улице Баграмяна установлено 13 стендов с фамилиями и фотографиями выдающихся уроженцев Городокского района. На каждой стеле также QR-код. С помощью мобильного...
 
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