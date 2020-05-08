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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К празднику в Городке открылась аллея Героев Советского Союза По улице Баграмяна установлено 13 стендов с фамилиями и фотографиями выдающихся уроженцев Городокского района. На каждой стеле также QR-код. С помощью мобильного...

По улице Баграмяна установлено 13 стендов с фамилиями и фотографиями выдающихся уроженцев Городокского района. На каждой стеле также QR-код. С помощью мобильного телефона можно перейти на интернет-страницу, где есть дополнительная информация о жизни и подвигах героев.Городокский район - один из самых пострадавших от фашистской оккупации в годы Великой Отечественной. Многочисленные людские потери, 306 уничтоженных деревень. За героизм и мужество во время войны звания Героя Советского Союза удостоены 8 уроженцев Городокщины, 2 стали Героями Советского Союза в мирное время.