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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" в Молодечненском районе Памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят во всех районах Минской области. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" затронула каждый...

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят во всех районах Минской области. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" затронула каждый мемориал, братскую могилу или памятник героям Великой Отечественной. Так, в Молодечненском районе сегодня возлагали цветы к подножию памятника экипажу самолета Николая Гастелло. Дань памяти отдали представители Конституционного суда Беларуси, общественных организаций, местное руководство и молодежь.Место недалеко от поселка Радошковичи - особенное в истории Великой Отечественной. Здесь 26 июня 1941 года при бомбардировке танковой колонны врага подбитый самолет Гастелло вместе с экипажем совершил таран. Такой же подвиг в дальнейшем повторили более сотни советских летчиков.