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Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" в Молодечненском районе
08.05.2020 16:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПамятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят во всех районах Минской области. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" затронула каждый мемориал, братскую могилу или памятник героям Великой Отечественной. Так, в Молодечненском районе сегодня возлагали цветы к подножию памятника экипажу самолета Николая Гастелло. Дань памяти отдали представители Конституционного суда Беларуси, общественных организаций, местное руководство и молодежь.
Место недалеко от поселка Радошковичи - особенное в истории Великой Отечественной. Здесь 26 июня 1941 года при бомбардировке танковой колонны врага подбитый самолет Гастелло вместе с экипажем совершил таран. Такой же подвиг в дальнейшем повторили более сотни советских летчиков.
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Памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят во всех районах Минской области. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" затронула каждый...
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