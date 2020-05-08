Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах Новый детский сад на 230 мест открыли сегодня в Боровлянах. Группы уже сформированы, а первых воспитанников примут в ближайшее время. Кстати, торжественное открытие...

Новый детский сад на 230 мест открыли сегодня в Боровлянах. Группы уже сформированы, а первых воспитанников примут в ближайшее время. Кстати, торжественное открытие не обошлось без подарков - это два сертификата на приобретение мультиборда и другого оборудования для развития детей. В целом же на выбор дошколят хореографический кружок, занятия в бассейне и смарт-центр. Там обучают конструированию из лего и основам программирования. Здание оборудовано камерами видеонаблюдения, а сам детский сад находится рядом с экологической зеленой зоной. Сейчас в Минском районе строится еще четыре детских садика. В целом же в Центральном регионе появятся 11 дошкольных учреждений.