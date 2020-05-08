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Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах

08.05.2020 16:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый детский сад на 230 мест открыли сегодня в Боровлянах. Группы уже сформированы, а первых воспитанников примут в ближайшее время. Кстати, торжественное открытие не обошлось без подарков - это два сертификата на приобретение мультиборда и другого оборудования для развития детей. В целом же на выбор дошколят хореографический кружок, занятия в бассейне и смарт-центр. Там обучают конструированию из лего и основам программирования. Здание оборудовано камерами видеонаблюдения, а сам детский сад находится рядом с экологической зеленой зоной. Сейчас в Минском районе строится еще четыре детских садика. В целом же в Центральном регионе появятся 11 дошкольных учреждений.

 
 
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Новый детский сад на 230 мест открыли сегодня в Боровлянах. Группы уже сформированы, а первых воспитанников примут в ближайшее время. Кстати, торжественное открытие...
 
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