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Отправить весточку ветерану можно в отделениях Белпочты

08.05.2020 16:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отправить весточку ветерану и еще раз поблагодарить за семьдесят пять мирных лет сейчас можно в отделениях Белпочты. К памятной дате - Дню Великой Победы - на предприятии разработали тематическую коллекцию марок, конвертов и открыток. Часть из них создавали вместе с российскими коллегами. На почтовых предметах отразили памятные места страны, среди которых деревня Хатынь, Брестская крепость и другие.

Кстати, первые марки, которые напечатали на территории Беларуси, были посвящены пятидесятилетию Победы. На них изображение столичной площади Победы.

 
 
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Отправить весточку ветерану и еще раз поблагодарить за семьдесят пять мирных лет сейчас можно в отделениях Белпочты. К памятной дате - Дню Великой Победы - на...
 
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