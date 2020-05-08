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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Концерт для ветеранов готовят ученики глебовской музыкальной школы Праздничную программу готовят ученики и учителя в Детской музыкальной школе искусств номер 10, которая носит имя советского белорусского композитора Евгения...

Праздничную программу готовят ученики и учителя в Детской музыкальной школе искусств номер 10, которая носит имя советского белорусского композитора Евгения Глебова. В музыкальной программе песни военных лет, переведенные на разные инструменты. "День Победы", "Катюша", "Венский вальс" Лученка и другие известные произведения, посвященные военной тематике, звучат как сольно, так и в оркестровой интерпретации. Праздничный концерт для ветеранов планируется провести в расширенном варианте и 1 июня.