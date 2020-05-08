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Военной тематике посвящены экспозиции в художественных галереях Минска
08.05.2020 19:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНапример, в городской ратуше - выставка "Символы Победы", во Дворце искусств "Семьдесят пять лет памяти", а в Центре современных искусств - проект "Алфавит войны".
Накануне открытия выставочные пространства посетила Лариса Гулякевич.
Золотая коллекция произведений из фондов Белорусского союза художниковБолее 300 личных предметов и документов. Значительная часть - медальерное искусство. Городская ратуша демонстрирует уникальные "Символы Победы".
Дворец искусств разместил в своих залах более 100 живописных полотен из золотой коллекции. Сегодня выросло новое поколение художников, которые продолжают художественные традиции и поддерживают память о тех, кто прошел военные испытания.
Четыре поколения художников - о военных событиях и чувствах. Первые работы коллекции Белорусского союза художников сделаны художниками-шестидесятниками, последние датируются годами перестройки.
Среди военной живописи мэтров и современные работы в разных стилях и техникахСкульптор Иван Артимович продемонстрировал макет памятника, который установлен в деревне Борки под Могилевом, где похоронен его дед. Отец Ивана - Анатолий Ефимович Артимович - белорусский скульптор, дитя войны, известный мемориалами "Курган Славы" и входной скульптурной группой "Брестская крепость - герой".
Фотоснимки, архивные артефакты, инсталляции, живопись и графические листы составили "Алфавит войны" - экспозицию в Центре современных искусств. Взгляды 9 авторов, которые разработали тему войны по-другому.
Засушенные цветы, собранные на территории концлагеря, фотоснимки ветеранов, сделанные полароидом, - символический подход ко времени. Настоящие погоны, награды, похоронные и солдатские письма - в частной коллекции полковника в отставке Владимира Шокова.
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Например, в городской ратуше - выставка "Символы Победы", во Дворце искусств "Семьдесят пять лет памяти", а в Центре современных искусств - проект "Алфавит войны". ...
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