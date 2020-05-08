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Арендаторы одного столичного торгового центра собрали подарки для ветеранов центрального района
08.05.2020 19:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти дни ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. В том числе и от представителей бизнеса. Арендаторы одного столичного торгового центра собрали подарки для героев Дня Победы - ветеранов центрального района. Анатолий Дикович в сорок втором году добровольно пошел в партизаны. Охранял военные объекты, принимал участие в строительстве секретного аэродрома. Участвовал в операции по подрыву моста на реке Птичь.
Юношу Ивана Квашнина в Красную армию призвали в 18. Он освобождал Украину, Польшу, был дважды ранен, дошел до Берлина и сегодня с признательностью принимает поздравления.
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В эти дни ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. В том числе и от представителей бизнеса. Арендаторы одного столичного торгового центра собрали...
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