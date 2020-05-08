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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арендаторы одного столичного торгового центра собрали подарки для ветеранов центрального района В эти дни ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. В том числе и от представителей бизнеса. Арендаторы одного столичного торгового центра собрали...

В эти дни ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. В том числе и от представителей бизнеса. Арендаторы одного столичного торгового центра собрали подарки для героев Дня Победы - ветеранов центрального района. Анатолий Дикович в сорок втором году добровольно пошел в партизаны. Охранял военные объекты, принимал участие в строительстве секретного аэродрома. Участвовал в операции по подрыву моста на реке Птичь.Юношу Ивана Квашнина в Красную армию призвали в 18. Он освобождал Украину, Польшу, был дважды ранен, дошел до Берлина и сегодня с признательностью принимает поздравления.