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Арендаторы одного столичного торгового центра собрали подарки для ветеранов центрального района

08.05.2020 19:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти дни ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. В том числе и от представителей бизнеса. Арендаторы одного столичного торгового центра собрали подарки для героев Дня Победы - ветеранов центрального района. Анатолий Дикович в сорок втором году добровольно пошел в партизаны. Охранял военные объекты, принимал участие в строительстве секретного аэродрома. Участвовал в операции по подрыву моста на реке Птичь.
Юношу Ивана Квашнина в Красную армию призвали в 18. Он освобождал Украину, Польшу, был дважды ранен, дошел до Берлина и сегодня с признательностью принимает поздравления.

 
 
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В эти дни ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. В том числе и от представителей бизнеса. Арендаторы одного столичного торгового центра собрали...
 
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