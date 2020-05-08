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Прямая трансляция военного парада Белтелерадиокомпания начнет завтра в 10:50
08.05.2020 20:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрямую трансляцию военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне Белтелерадиокомпания начнет завтра в 10:50. Телеверсия в вечернем эфире в 20:00. На протяжении дня наши корреспонденты расскажут о том, как проходит праздник в разных точках страны. Информационный телемарафон начнется в 9 утра.
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Прямую трансляцию военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне Белтелерадиокомпания начнет завтра в...
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