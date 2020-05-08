ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мелодии военных лет и танцы под окнами фронтовиков

08.05.2020 20:14 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мелодии военных лет и парад под окнами! В праздничном кителе и с наградными медалями, но в домашней обстановке слушал фронтовые песни  Герой Советского Союза Василий Мичурин. Концерт под его окнами организовало Министерство обороны. Полковник в отставке  прошел не только Великую Отечественную, но и советско-финскую войну, за которую получил звание Героя СССР. К слову, Виктору Мичурину  сто три года! И с такой биографией в мире мало кто еще есть. 
Музыка и танцы развернулись и под окнами  Ивана Кустова! Он второй Герой Советского Союза, который живет в Минске. Всего же, по данным Минтруда на первое апреля, в Беларуси почти 5 000 ветеранов Великой Отечественной войны. 
Сказать спасибо героям Советского Союза и поздравить с Великой Победой сегодня приехал Министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Искренняя благодарность и теплые пожелания еще раз подчеркивают, что подвиги этих солдат Победы  не забыты!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мелодии военных лет и парад под окнами! В праздничном кителе и с наградными медалями, но в домашней обстановке слушал фронтовые песни  Герой Советского Союза...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прямая трансляция военного парада Белтелерадиокомпания начнет завтра в 10:50
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика