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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Бобруйска могут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью мобильного телефона Легко, быстро и безопасно: жители Бобруйска могут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью мобильного телефона. Такую возможность предоставил сервис...

Легко, быстро и безопасно: жители Бобруйска могут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью мобильного телефона. Такую возможность предоставил сервис "Оплати". Никаких лишних контактов, поиска мелочи или бумажных талонов. Резидент ПВТ компания LWO и Белинвестбанк упростили процесс до одного касания. Все подробности в репортаже Виктории Антоненковой.Электронный талончик по QR-коду. Несколько секунд - и смело в путь. Достаточно бесплатно скачать приложение "Оплати" и пополнить электронный кошелек. С карточки любого банка без комиссий и переплат.Проверка проста и надежна. Пассажир сканирует QR-код кондуктора, и на смартфоне отражается статус билета: оплачен, недействителен. Чужой скан или фото также мгновенно заметят.Новую систему уже оценили транспортники: добрая молва об "Оплати" мгновенно разошлась среди коллег - руководителей автопарков страны. Бобруйск - 11-й город, где внедрили технологию оплаты проезда со смартфона. Никаких дорогостоящих приспособлений, и деньги сразу после оплаты попадают на счет организации. Без комиссии и процентов. Умная система позволяет узнать своих клиентов и подстроить маршруты под пассажиропоток.Функционал сервиса постоянно расширяется, с помощью "Оплати" можно перевести деньги с карты на карту, создать групповой кошелек или организовать благотворительный сбор. Сейчас все мы поддерживаем медиков. В Бобруйске благотворительная инициатива получила свое продолжение. На какую сумму бобруйчане приобретут билеты на проезд с помощью мобильного платежного сервиса «Оплати» в мае, на такую же сумму компания LWO закупит средства индивидуальной защиты для медработников местных больниц.С помощью приложения "Оплати" проезд ежедневно оплачивают около 6 500 белорусов. Смарт-билет - это безопасность и комфорт. Кроме того, сервис способен упростить ежедневные банковские операции - никаких очередей и комиссии.Купить смарт-билет с помощью приложения "Оплати" можно во всех областных центрах, а также в Бобруйске, Борисове, Барановичах, Пинске, Лиде и Кобрине. В ближайшее время этот список пополнят Орша и Новополоцк.