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Жители Бобруйска могут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью мобильного телефона
08.05.2020 22:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛегко, быстро и безопасно: жители Бобруйска могут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью мобильного телефона. Такую возможность предоставил сервис "Оплати". Никаких лишних контактов, поиска мелочи или бумажных талонов. Резидент ПВТ компания LWO и Белинвестбанк упростили процесс до одного касания. Все подробности в репортаже Виктории Антоненковой.
Электронный талончик по QR-коду. Несколько секунд - и смело в путь. Достаточно бесплатно скачать приложение "Оплати" и пополнить электронный кошелек. С карточки любого банка без комиссий и переплат.
Игорь Кисель, первый зампредседателя Бобруйского горисполкома: "Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в транспорт города Бобруйска были внедрены эти технологии. Это действительно для людей полезно".
Проверка проста и надежна. Пассажир сканирует QR-код кондуктора, и на смартфоне отражается статус билета: оплачен, недействителен. Чужой скан или фото также мгновенно заметят.
Новую систему уже оценили транспортники: добрая молва об "Оплати" мгновенно разошлась среди коллег - руководителей автопарков страны. Бобруйск - 11-й город, где внедрили технологию оплаты проезда со смартфона. Никаких дорогостоящих приспособлений, и деньги сразу после оплаты попадают на счет организации. Без комиссии и процентов. Умная система позволяет узнать своих клиентов и подстроить маршруты под пассажиропоток.
Александр Гацко, главный инженер Бобруйского автопарка № 2: "Для нас, конечно, важно удобство пассажиров. В плане оплаты проезда. А для нашего предприятия это оптимизация маршрутов в будущем. Для удобства передвижения пассажиров по нашему городу".
Функционал сервиса постоянно расширяется, с помощью "Оплати" можно перевести деньги с карты на карту, создать групповой кошелек или организовать благотворительный сбор. Сейчас все мы поддерживаем медиков. В Бобруйске благотворительная инициатива получила свое продолжение. На какую сумму бобруйчане приобретут билеты на проезд с помощью мобильного платежного сервиса «Оплати» в мае, на такую же сумму компания LWO закупит средства индивидуальной защиты для медработников местных больниц.
Олег Кондратенко, директор компании LWO: "Сейчас Год малой родины. Я уроженец города Бобруйска. Наша компания решила оказать благотворительность для медиков Бобруйска. Ведь "Оплати" - это народный сервис, который позволяет выполнить платежи за то, что нам нужно, там, где нам нужно, и когда нам нужно. Удобно, легко и быстро. Без комиссии и дополнительных затрат".
С помощью приложения "Оплати" проезд ежедневно оплачивают около 6 500 белорусов. Смарт-билет - это безопасность и комфорт. Кроме того, сервис способен упростить ежедневные банковские операции - никаких очередей и комиссии.
Андрей Сокирко, зампредседателя правления ОАО "Белинвестбанк": "Ближе к концу он говорит о количестве билетов в день, технология пользуется популярностью, станет еще больше, после подключения других городов".
Купить смарт-билет с помощью приложения "Оплати" можно во всех областных центрах, а также в Бобруйске, Борисове, Барановичах, Пинске, Лиде и Кобрине. В ближайшее время этот список пополнят Орша и Новополоцк.
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Легко, быстро и безопасно: жители Бобруйска могут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью мобильного телефона. Такую возможность предоставил сервис...
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