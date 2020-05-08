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Посол России Дмитрий Мезенцев передал медали белорусам

09.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В честь 75-летия Победы юбилейную награду участникам войны, Героям труда и узникам концлагерей учредила Россия. Посол страны-соседки Дмитрий Мезенцев сегодня передал первые две медали белорусам. Петр Кучерявый еще 16-летним мальчишкой помогал разминировать поля сражений и дороги после Днепровской операции в 1943-м. До 1974 года служил на флоте.

Еще один герой Великой Отечественной в этом году отметил вековой юбилей. Семен Береснев прошел войну в пехоте, командовал стрелковым взводом. После войны 45 лет проработал на Белорусской железной дороге. Юбилейную медаль, к слову, получат не только белорусы, но и россияне, проживающие в нашей стране.

 
 
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В честь 75-летия Победы юбилейную награду участникам войны, Героям труда и узникам концлагерей учредила Россия. Посол страны-соседки Дмитрий Мезенцев сегодня...
 
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