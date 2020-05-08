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Мемориалы и памятники слились в единую карту мужества и стойкости
09.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВойна оставила свой след на каждой пяди белорусской земли. Ее отголоски звучат и сегодня. Поисковые отряды не перестают находить неразорвавшиеся снаряды и солдатскую экипировку. Молчаливые свидетели боевых действий - мемориалы и памятники - словно слились в единую географическую карту мужества и стойкости всей страны.
Небольшая деревня на 20 хат в 7 км от Минска. Эти земли были оккупированы несколько раз, последний и самый кровопролитный - во времена Великой Отечественной войны. Долгие четыре года здесь не знали мира.
Эта братская могила на окраине деревни - как немое напоминание одного сражения. В июне 1941 года в смертельном сражении с немецко-фашистскими захватчиками погибли врачи, медработники санитарного батальона, их пациенты-красноармейцы, а также жены и дети командного состава. Всего более 200 человек.
Да, война не делила на медиков, аграриев, военных. Надо, отложив в сторону скальпель, своих пациентов и родную землю, защищали и с оружием в руках! Так этот памятник выглядел в 1961 году. В граните память увековечили спустя 30 лет, пройдет еще столько же - и каждый знак, братскую могилу погибших в годы войны медиков под опеку возьмут их преемники.
Владимир Войтович - кандидат медицинских наук, нефролог, ровесник Победы. О подвиге своих коллег он узнал раньше, чем о заслугах отца. О событиях на фронте в их семье было не принято говорить. Как сражался и победил Войтович-старший, младшему расскажут военные архивы.
Медаль "За отвагу", орден Красной Звезды, орден Славы. Владимир гордится отнюдь не полученными наградами отца, а его личным вкладом в победу над врагом.
И эта память о Великой Победе, говорит сын героя войны, живет в сердце и умах каждого белоруса. Нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война. Беларусь помнит, помним каждого!
В прошлом году мемориальный комплекс пополнил памятник жертвам нацизма "Массив имен". Так были увековечены 10 тысяч австрийских граждан еврейского происхождения. Открывали его наш Президент и федеральный канцлер Австрии.
Во многих странах сегодня благодарят белорусов за память, которую мы чтим.
Анастасия Мирончик-Иванова, двукратный серебряный призер II Европейских игр по легкой атлетике: "Здесь настолько тихо. Но когда-то здесь было шумно от горя, от криков людей. Поэтому это такое больное место. Мы возложили цветы людям, погибшим в войне. Это мотивирует нас как спортсменов к победе в соревнованиях очень сильно".
Двукратный серебряный призер Европейских игр, прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова вспоминает своего деда-партизана, который боролся с фашистами, будучи совсем юным, и прадеда, дошедшего до Берлина, но там оставившего жизнь…
Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе: "Вообще, 9 Мая - праздник со слезами на глазах. Сейчас, когда в мире переписывается история. Смотрите даже, что наши соседи делают. Надо привозить в такие места их и показывать что творилось, сколько людей здесь погубили, сколько жизней, судеб. У нас вообще каждый третий погиб".
Тростенец объединяет сразу несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина - место массовых расстрелов; лагерь рядом с деревней Малый Тростенец в 10 км от Минска; урочище Шашковка - место массового сожжения людей. На 100 гектарах нацисты создали настоящую фабрику смерти. Сегодня в мемориальный комплекс приехали не только именитые спортсмены, но и топ-менеджеры.
А это кадры из Жлобинского района. Они не слышали свою колыбельную и сказку на ночь… Детская Хатынь, берег короткого детства.
Единственный в мире памятник детям - жертвам войны. Нечеловеческую жестокость вспоминали сегодня в Красном Береге. Там во время Великой Отечественной находился концлагерь, в котором дети были донорами для раненых немецких солдат. Из двух тысяч узников концлагеря выжить удалось лишь единицам.
Всю неделю к патриотическому марафону по всей стране присоединялись тысячи неравнодушных белорусов. К Вечному огню в Масюковщине сегодня легли живые цветы от спикеров Национального собрания. Так вспоминали погибших концлагеря "Шталаг-352". За три года здесь зверски замучены 80 тысяч солдат, офицеров Красной армии и мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень.
День Победы в Беларуси встретят больше четырех с половиной тысяч ветеранов. Самому старшему - уже 104. Каждый из них к празднику получил материальную помощь. Внимание государства к поколению победителей постоянное: объем поддержки в этом году - 550 миллионов рублей.
Это уже стела "Минск - город-герой". У архитектурного комплекса нынче тоже юбилей! Он торжественно открылся 35 лет назад в честь 40-й годовщины Победы. Но еще задолго до этого наша столица получила высшую степень отличия как город, прославившийся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны. На 9-м километре Московского шоссе к акции присоединились белорусские ученые. Академики тоже состояли в подполье, сражались на фронтах и в партизанских отрядах.
Это братская могила в самом центре агрогородка Вертелишки - во время войны на территории хозяйства тоже шли ожесточенные бои. Половина бойцов остаются неизвестными. Впрочем, для местных жителей они свои.
А вот в Пинске уже с помощью рассекреченных архивов, воспоминаний горожан и родственников удалось установить имена всех 239 героев. Мемориальный комплекс освободителям города стал интернациональным символом памяти. В братской могиле похоронены белорусы, россияне, казахи и грузины. Многие из них погибли во время освобождения города в 1944-м.
В окрестностях Пинска 28 июня 1941 года первый партизанский бой провел отряд легендарного командира Василия Коржа.
Вообще, оккупированная фашистами Беларусь стала страной, где развернулось крупнейшее в Европе партизанское и подпольное движение.
Память минских подпольщиков сегодня почтили артисты Купаловского театра. Великую Отечественную войну мастера сцены встретили в эвакуации в Томске. Там же (несмотря на военное положение) открыли сезон спектаклем "Партизаны". В 1943-м труппа сформировала фронтовую бригаду - 65 спектаклей и 71 концерт непосредственно в армии. Средства от показов пошли на закупку боевого самолета. В эвакуации "родился" и легендарный спектакль "Павлинка".
А вот еще одно дорогое для артистов место - площадь Победы. В памятный праздник ступени вокруг монумента становятся сценой, именно оттуда они вещают мелодии войны зрителям. Перед выступлениями 9 Мая традиционно несут цветы к Вечному огню. В этот раз памятную эстафету принял народный хор Цитовича, "Песняры" и академический ансамбль танца.
В песнях, театральных постановках… В камне и граните. Да что там, память о нашем героическом прошлом живет в каждом из нас. Мы помним отдельного солдата и преданных своей земле - отважных, самоотверженных. Всех! Кто защищал и победил.
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Война оставила свой след на каждой пяди белорусской земли. Ее отголоски звучат и сегодня. Поисковые отряды не перестают находить неразорвавшиеся снаряды и...
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