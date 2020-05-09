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"Ветераны о Победе". Аэлита Самсонова - медсестра военного госпиталя

09.05.2020 09:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пожалуй, у каждого ветерана есть свои воспоминания о том светлом и радостном Дне Победы весной 45-го. Новость об окончании войны встречала солдат на линии фронта, в госпиталях и партизанских землянках. В новом проекте Агентства теленовостей "Ветераны о Победе" мы собрали все добрые воспоминания и поздравления былых фронтовиков из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России и, конечно, Беларуси. Ведь Победа - она общая. В первой серии цикла - Аэлита Самсонова, медсестра военного госпиталя, которая в 15 лет ушла на фронт, а Победу встретила в Берлине. 

 
Теги: Новости
 
 
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Пожалуй, у каждого ветерана есть свои воспоминания о том светлом и радостном Дне Победы весной 45-го. Новость об окончании войны встречала солдат на линии фронта, в...
 
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