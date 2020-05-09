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27 тысяч 394 дней уместилось между двумя датами: 9 мая 1945 и 9 мая 2020

09.05.2020 09:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Многое из той эпохи нам невозможно ни понять, ни даже представить. Каково это, когда смерть может нагрянуть в любой миг, когда города вместе с жителями перепахивает артиллерия, а от человеческой плоти не остается даже воспоминания... Подписание акта о капитуляции произошло в час ночи 9 мая по Москве и в 23 часа 8 мая по среднеевропейскому времени. Такая разница в один день для некоторых стала разделяющей линией: уже не воевавшие поколения объявили, что есть правильный и неправильный День Победы, что участники антигитлеровской коалиции не освобождали, а завоевывали. В 45-м, в ту неделю перед 9 мая, в Победе не было разобщающих смыслов.
 
 
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Многое из той эпохи нам невозможно ни понять, ни даже представить. Каково это, когда смерть может нагрянуть в любой миг, когда города вместе с жителями перепахивает...
 
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