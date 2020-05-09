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Трилогию "Брест. Герои форпоста" смотрите сегодня на "Беларусь 1"
09.05.2020 09:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервой на пути гитлеровской Германии стала Брестская крепость. На ее захват войскам вермахта отводилось несколько часов. Только вдумайтесь: за неделю противник на эти 400 гектаров сбросил 2,5 железнодорожных состава мин и снарядов. В первый же день Великой Отечественной немецкая армия получила свой первый приказ к отступлению с начала Второй мировой войны. В последствии Гитлер лично приезжал посмотреть цитадель, которая держалась больше месяца. Оплавленный кирпич из крепости в 45-м найдут в его берлинском бункере. Сегодня из нескольких тысяч защитников известны имена лишь трети. Судьбы людей, державших оборону в июне 41-го, - в трилогии Агентства теленовостей "Брест. Герои форпоста".
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Первой на пути гитлеровской Германии стала Брестская крепость. На ее захват войскам вермахта отводилось несколько часов. Только вдумайтесь: за неделю противник на...
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