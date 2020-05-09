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День Победы завершится фейерверком

09.05.2020 09:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздник продолжится вечерней программой. В 21:45 на площади Победы начнется концерт "Во славу общей Победы". На сцене выступят известные белорусские коллективы "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", солисты Большого театра, звезды белорусской эстрады и молодые таланты. Белтелерадиокомпания будет вести прямую трансляцию. День Победы завершится фейерверком. Залпы прозвучат во всех областных центрах. В Минске в 23:15 фейерверк будет дан из 8 точек и продлится 7 минут.  Его будет хорошо видно в районе площади Победы, стелы "Минск - город-герой", площадки у "Чижовка-Арены", гостиницы "Беларусь", столичных парков имени Михаила Павлова, Уго Чавеса, Ботанического сада, набережной водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень.
 
Теги: Минск
 
 
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Праздник продолжится вечерней программой. В 21:45 на площади Победы начнется концерт "Во славу общей Победы". На сцене выступят известные белорусские коллективы...
 
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