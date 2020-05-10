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Завтра в Беларуси будет до +27°С
10.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТемпература воздуха ночью составит от +5°С по северо-востоку и до +14°С в юго-западных районах страны. Днем воздух прогреется до +25°С, по югу - до +27°С.
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Температура воздуха ночью составит от +5°С по северо-востоку и до +14°С в юго-западных районах страны. Днем воздух прогреется до +25°С, по югу - до +27°С. ...
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