|
В Беларуси свыше 5 тысяч человек получили подряд два отрицательных результата на COVID-19 и вернулись домой здоровыми
10.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ стране уже свыше 5 тысяч человек получили подряд два отрицательных результата на COVID-19 и вернулись домой здоровыми, как и Евгений Миклаш, 62-летний автослесарь из Гродно. Своими переживаниями и реакцией людей на его болезнь он поделился в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей.
Евгений Миклаш: "Легко стало и дышать, начал делать зарядку на легкие. Шарик накачивать надо было, чтобы разрабатывать легкие, чтобы кислород больше попадал. К концу, конечно, было настроение уже, потому что чувствовалось, что из этого выходишь, что жить как бы, наверно, буду дальше".
Истории вылечившихся смотрите сегодня вечером в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси свыше 5 тысяч человек получили подряд два отрицательных результата на COVID-19 и вернулись домой здоровыми
В стране уже свыше 5 тысяч человек получили подряд два отрицательных результата на COVID-19 и вернулись домой здоровыми, как и Евгений Миклаш, 62-летний автослесарь из...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)