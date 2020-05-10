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В Беларуси свыше 5 тысяч человек получили подряд два отрицательных результата на COVID-19 и вернулись домой здоровыми

10.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В стране уже свыше 5 тысяч человек получили подряд два отрицательных результата на COVID-19 и вернулись домой здоровыми, как и Евгений Миклаш, 62-летний автослесарь из Гродно. Своими переживаниями и реакцией людей на его болезнь он поделился в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей.

Евгений Миклаш: "Легко стало и дышать, начал делать зарядку на легкие. Шарик накачивать надо было, чтобы разрабатывать легкие, чтобы кислород больше попадал. К концу, конечно, было настроение уже, потому что чувствовалось, что из этого выходишь, что жить как бы, наверно, буду дальше".

Истории вылечившихся  смотрите сегодня вечером  в "Главном эфире".

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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В стране уже свыше 5 тысяч человек получили подряд два отрицательных результата на COVID-19 и вернулись домой здоровыми, как и Евгений Миклаш, 62-летний автослесарь из...
 
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