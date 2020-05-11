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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интерактивный урок истории под открытым небом к юбилею Великой Победы провели в Станькове В партизанском лагере сделали сразу несколько локаций - землянки, медсанчасть, радиоточку, полевой кинотеатр. И все для того, чтобы молодое поколение могло узнать...

В партизанском лагере сделали сразу несколько локаций - землянки, медсанчасть, радиоточку, полевой кинотеатр. И все для того, чтобы молодое поколение могло узнать больше о партизанском движении в Беларуси.Также в Станьково передали копию знамени партизанской бригады "Пламя". Его оригинал хранится в фондах Музея Великой Отечественной войны.