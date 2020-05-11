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Администрация Президента в мае проведет прямые телефонные линии

11.05.2020 09:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ежедневно с 9  утра и до полудня  жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе. Так, сегодня  в Брестском облисполкоме прямую линию проведет  Анатолий Маркевич. Юрий Шулейко  ответит на вопросы граждан завтра  в Гомельском облисполкоме. В Витебском  13 мая на связь выйдет  Анатолий Линевич. Прямые линии также пройдут 14, 15, 18 и 19  мая.
 
Теги: Витебск
 
 
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Ежедневно с 9  утра и до полудня  жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в...
 
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