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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Понятная политика" про ООН сегодня вечером после "Панорамы" Организация Объединенных Наций - именно она сразу после Второй мировой войны стала антивоенным гарантом. Насколько сейчас, спустя десятилетия, она справляется с...

Организация Объединенных Наций - именно она сразу после Второй мировой войны стала антивоенным гарантом. Насколько сейчас, спустя десятилетия, она справляется с возложенными задачами? Какие самые яркие и спорные моменты видела трибуна генассамблеи в Нью-Йорке? Инициативы Беларуси ради мира и почему некоторые видят в ООН тайное мировое правительство? Об этом поговорим в очередной серии проекта АТН "Понятная политика". Смотрите сегодня после "Панорамы".