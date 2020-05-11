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Музей военной техники в Могилеве - реальная линия обороны города в 1944 году
11.05.2020 19:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПока мастера только присматриваются к самолету. Пусть и бывший кукурузник, но такой объект для переделки - у них первый и самый масштабный. И по правде говоря, творческая группа еще не определилась, что за боевую машину сделают в итоге: истребитель или ночной бомбардировщик. Но все схемы и чертежи досконально изучены. Сам самолет станет "донором" для будущей военной техники.
Музей под открытым небом на территории колледжа не создавали искусственно. Это реальная линия обороны Могилева в 1944 году. Здесь 75 лет назад лейтенант Мельнов вместе с солдатами форсировали Днепр и за 23 часа пробили немецкую оборону.
Сначала здесь восстановили немецкое укрепление, теперь работают над реконструкцией советской техники. Так, в военной экспозиции площадью 3 гектара появились и известное оружие победы "Катюша", ЗИС-5 и зенитка.
Георгий Малиновский, директор Могилевского государственного агролесотехнического колледжа им. К. П. Орловского: "Мы внизу установили 19 площадок, на которых будет техника, которая освобождала Могилев и дальше шла на Варшаву, Берлин… Эту технику мы приобретаем, а часть делаем своими руками".
А чтобы музей под открытым небом смогли посетить все желающие, здесь установили лестницу, которая будет вести от немецкого укрепления к экспозиции техники, которая освобождала Могилев.
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Пока мастера только присматриваются к самолету. Пусть и бывший кукурузник, но такой объект для переделки - у них первый и самый масштабный. И по правде говоря,...
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