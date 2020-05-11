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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Музей военной техники в Могилеве - реальная линия обороны города в 1944 году Пока мастера только присматриваются к самолету. Пусть и бывший кукурузник, но такой объект для переделки - у них первый и самый масштабный. И по правде говоря,...

Пока мастера только присматриваются к самолету. Пусть и бывший кукурузник, но такой объект для переделки - у них первый и самый масштабный. И по правде говоря, творческая группа еще не определилась, что за боевую машину сделают в итоге: истребитель или ночной бомбардировщик. Но все схемы и чертежи досконально изучены. Сам самолет станет "донором" для будущей военной техники.Музей под открытым небом на территории колледжа не создавали искусственно. Это реальная линия обороны Могилева в 1944 году. Здесь 75 лет назад лейтенант Мельнов вместе с солдатами форсировали Днепр и за 23 часа пробили немецкую оборону.Сначала здесь восстановили немецкое укрепление, теперь работают над реконструкцией советской техники. Так, в военной экспозиции площадью 3 гектара появились и известное оружие победы "Катюша", ЗИС-5 и зенитка.А чтобы музей под открытым небом смогли посетить все желающие, здесь установили лестницу, которая будет вести от немецкого укрепления к экспозиции техники, которая освобождала Могилев.