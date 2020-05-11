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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Черное платье макси с воланами. Как скрыть недостатки фигуры и сделать нестандартный образ Антиобраз Если в вашем гардеробе появилось вот такое платье, модное в этом сезоне, с воланами, кружевом, такое все ажурное, его можно носить с базовыми кроссовками...

Если в вашем гардеробе появилось вот такое платье, модное в этом сезоне, с воланами, кружевом, такое все ажурное, его можно носить с базовыми кроссовками и рюкзаком. Этого достаточно.Потому что это платье красиво само по себе. Но такой образ вам быстро надоест. И жалко, если такое платье будет пылиться в шкафу. Лучше его использовать по-максимуму.Викторианский стиль сейчас оказывает значительное влияние на моду. А значит, большинство мировых кутюрье, не стесняясь, украшают величественные платья-макси рюшами, воланами, оборками.Роскошные платья превращают модниц в настоящих королев лета. Особенно эффектно выглядят летящие полупрозрачные ткани.Воланы и рюши могут оказаться, где угодно! В любой части подола, на талии или бюстье, на обоих рукавах или на одном плече… А некоторые платья, будто неуловимо-нежное облако, целиком и полностью состоят из воланов.Добавляем джуд. Черно-бежевое сочетание очень актуально в этом сезоне. Добавляем акцентные оранжевые босоножки и миниатюрную черно-белую сумочку. И черное платье выглядит уже совершенно по-другому. Это уже новый образ.Платье необязательно привычно комплектовать кофтой, джудом, жакетом. Можно, например, надеть поверх и рубашку. У нас она льняная, воздушная, свободная, такая же, как и подол платья. Черный очень привлекательно и благородно смотрится с природными цветами. Поэтому мы использовали рубашку оливкового цвета, сумку бежевого оттенка и молочные сабо. Получился расслабленный городской образ, но при этом с интеллектуальным шиком.На самом деле, воланы - это секретное оружие женщины. Если, конечно, она умеет им пользоваться. Объем способен замаскировать недостатки фигуры. Недовольны своими плечами? Выбирайте рукава с воланами. Хотите скрыть лишние сантиметры в нижней части фигуры? Юбка с воланами вам в помощь!Длинное черное платье с воланами прекрасно справляется соло. Но это слишком просто.Джинсовая куртка, оранжевые босоножки и миниатюрная сумочка преобразили платье.Еще один нестандартный лук получился благодаря льняной рубашке, сумке и сабо природных оттенков.